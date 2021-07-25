Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Filenin Sultanlarından Hande Baladın'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik ederek, milli voleybolcu Hande Baladın'in yer aldığı trafik güvenliğine ilişkin kamu spotunu paylaştı.