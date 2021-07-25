Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Filenin Sultanlarından Hande Baladın'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Filenin Sultanlarından Hande Baladın'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Filenin Sultanlarından Hande Baladın'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik ederek, milli voleybolcu Hande Baladın'in yer aldığı trafik güvenliğine ilişkin kamu spotunu paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik ederek, milli voleybolcu Hande Baladın'in yer aldığı trafik güvenliğine ilişkin kamu spotunu paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Bakanlık, "Yol ver hayata" ve "Her yıl daha iyiye" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, milli voleybolcu Hande Baladın'in yer aldığı, kara yolu trafik güvenliği konusunda toplumun farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan kamu spotuna yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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