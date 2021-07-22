Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-15 Operasyonu kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonla, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3...
İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3...
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