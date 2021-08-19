Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van'da Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van'da Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca, böylece Eren Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8, Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükseldiği belirtilerek bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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