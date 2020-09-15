Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun...
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun...
15.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:40

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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