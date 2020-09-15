Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun... Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Kaynak: AA