PKK'lı terörist, havan mühimmatıyla yakalandı (2)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, örgüte silah ve mühimmat sağladığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü mensubu, Suriye uyruklu kişinin Mardin'de yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu olan Suriye uyruklu kişinin, örgüte silah ve mühimmat sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kişinin, Mardin Artuklu'daki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 1 havan topu ve dürbünü, 4 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı