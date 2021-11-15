Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'...

DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı. - ANKARA

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