Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'... - Haberler
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı. - ANKARA

Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden akıllara zarar savunma: Polis olduğunu bilmiyordum

Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden akıllara zarar savunma: Polis olduğunu bilmiyordum

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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