Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek...
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı