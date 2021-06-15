Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek...

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.