Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek...

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 'Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da terör örgütünün finansmanına büyük darbe. Jandarmanın başarılı operasyonuyla 520 ton toz esrar elde edilebilecek... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 10:24:03. #1.16#

title