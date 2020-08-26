Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.
26.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:12
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı."
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Kaynak: AA