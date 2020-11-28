Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.
28.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:38
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan