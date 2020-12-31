Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak"

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak"