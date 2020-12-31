Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak"
31.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:34
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak"
İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici