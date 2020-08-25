Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla... Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi. Kaynak: AA