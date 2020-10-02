Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığından Amedspor ile ilgili açıklama

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı tarafından, Amedspor kulübüne yapılan denetimler sonucunda adli ve idari işlem yapılması için düzenlenen raporların ilgili mercilere iletildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Amedspor kulübüne yapılan denetimler sonucunda adli ve idari işlem yapılması için düzenlenen raporların ilgili mercilere iletildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından teröre arka çıkan bazı basın organlarında Amedspor'un denetimine ilişkin olarak gerçek dışı haberler yapılması üzerine açıklama yapıldı.

Amedspor'un Mülkiye Müfettişleri ve Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda birtakım hususların tespit edildiğini duyuran İçişleri Bakanlığı, "Amedspor Kulübüne Belediye Kanununa aykırı olarak, terör örgütü sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (1 milyon 500 bin TL), Bismil (30 bin TL) Bağlar (70 bin TL). Silvan (50 bin TL) ve Yenişehir (Ayni) Belediye Başkanlıkları tarafından Kulübe yapılan yardımlara ilişkin Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, kulübün, bazı firma ve üçüncü kişilere olan toplam 9 milyon 513 bin 174 TL tutarındaki borçlarının defter kayıtlarından çıkarıldığı, kulübün alındı belgesi ile tahsil edilen 125 bin TL tutarındaki bağış ve gelirinin kulüp kasasına girişinin yapılmadığı, maçların yayın hakkı karşılığında TFF'den kulübe gönderilen 354 bin 264 TL ve 152 bin 700 TL'nin Kulüp defterlerine kaydedilmediği, kulüp ile Amedspor A.Ş. arasındaki sözleşme gereği kulübe ücretsiz verilmesi gereken toplam 402 bin 472 TL tutarındaki sporcu malzemelerinin ücretli olarak satın alındığı, kulüp ile Amed Spor Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki borç alışverişine ilişkin olarak, Kulübün şirket lehine verdiği temlik nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun adı geçen şirkete ödediği 783 bin 955 TL tutarındaki ödemenin mali defterlere kayıt edilmediği, hususlarına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, konusu kabahat olan işlemleri nedeniyle, Amedspor kulüp yöneticileri ve ilgili kişilere 7 bin 268 TL idari para cezası verildiği açıklandı.

Sporculara ve teknik heyete yapılan maç başı ödemelerinin ve prim ödemelerinin çalışanların ücret hesabında dikkate alınmadığı, sporcu ve teknik adam sözleşmelerinde yer alan işe başlama ve işten ayrılış tarihleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin uyumlu olmadığı tespit edildiğinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne tevdi raporu düzenlendiği de aktarılan hususlar arasında yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bazı dönemlerde işçi ücretlerinin elden ve çek karşılığında ödendiği tespit edildiğinden, İŞKUR Müdürlüğüne tevdi raporu düzenlenmiştir. Gider pusulalarında istihkak sahiplerinden herhangi bir vergi tevkifatı yapılmadığı, 7 bin TL ve üzeri bazı ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmadığı, Kulüp ile sporcular, teknik adamlar ve sağlık ekibi arasında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin ödenmediği, Futbolculara yapılan maç başı ve prim ödemelerinden yüzde 5 stopaj kesintisi yapılmadığı ve benzeri hususlarda düzenlenen tevdi raporu Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. Adı geçen belediyeler tarafından Belediye Kanununa aykırı olarak Kulübe yapılan yardımlar konusunda Sayıştay Başkanlığına tevdi raporu düzenlemiştir. Yapılan denetim sonucunda, Kulübün kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, yukarıda belirtilen ve benzeri birçok hususta adli ve idari işlem yapılması için düzenlenen raporlar ilgili mercilere gönderilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı