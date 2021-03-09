Son dakika haberi! Bakanlıktan konaklama tesislerine yönelik denetim açıklaması
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Son dakika haberi! Bakanlıktan konaklama tesislerine yönelik denetim açıklaması

09.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:49
Son dakika haberi! Bakanlıktan konaklama tesislerine yönelik denetim açıklaması

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta gün boyu gerçekleştirilen konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, tedbirlere aykırı davranan işyerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 7 Mart'ta konaklama tesislerinin gün boyu denetlendiğini belirterek, denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Bulur

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