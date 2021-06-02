Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçileri 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçileri 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçileri 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş