Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94... Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi." Kaynak: AA