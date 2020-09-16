Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94...
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı:
16.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:28

İçişleri Bakanlığı: "22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi."

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Kaynak: AA

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