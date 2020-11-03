Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu."
03.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:10
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe