Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu."
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu."

03.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:10
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: "21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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