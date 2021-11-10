Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı" - Haberler
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı" İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandığını açıkladı.

SİİRT (İHA) - İçişleri Bakanlığı : "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı"

SİİRT - İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarına gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
4 kişinin öldüğü eski dünür saldırısı anbean kameraya yansıdı

4 kişinin öldüğü eski dünür saldırısı anbean kameraya yansıdı
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