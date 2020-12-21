Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat...
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat...

21.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:57
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı:

Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığı: "14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.

İçişleri Bakanlığı: "14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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