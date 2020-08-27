Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
27.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:19

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi." denildi. 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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