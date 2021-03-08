Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.