Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
08.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:57
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı