Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. asrın başından itibaren Türkiye'yi yöneten, milletimizin desteği ile beraber idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu politikalarla birlikte, aslen sağlık politikalarıyla birlikte nasıl bir süreç yönettiğini de ispatlamıştır ve şehir...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da özel hastane açılışına katıldı Açıklaması
15.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. asrın başından itibaren Türkiye'yi yöneten, milletimizin desteği ile beraber idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu politikalarla birlikte, aslen sağlık politikalarıyla birlikte nasıl bir süreç yönettiğini de ispatlamıştır ve şehir hastanelerine kabahat bulanlar, sağlık sistemimize kabahat bulanların bugün aslında söyledikleri cümlelerin mahcubiyeti içerisinde olduklarını düşünüyorum." dedi.

Soylu, Akçaabat ilçesinde özel bir hastanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel, anlamlı ve zamanın ruhunu da ifade eden bir açılışta olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Bu hafta planlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün Rize'de yapacakları açılışlar, ardından yarın yapacakları birtakım ziyaretler olduğunu belirten Soylu, ancak Of, Hayrat ve kısmen de Köprübaşı'nda meydana gelen sel felaketleri nedeniyle dün akşam erken vakitte geldiklerini ifade etti.

Soylu, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu ve diğer ilgililerle Of ve Hayrat'ta, gece geç saatlerde kriz yönetim merkezlerinde tespit yapmaya çalıştıklarını, sabahtan itibaren de hem hasar tespiti hem de birtakım mağduriyetlerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması için çalışıldığını aktardı.

"Biz tıbbın kitabını yazmış bir medeniyetiz"

Soylu, selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı da diledi.

Yaptıkları hastane açılışına değinen Soylu, "Bugün burada hakikaten bizim medeniyetimizin esas itibarıyla önemli bir anlayışının açılışındayız. Eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse biz tıbbın kitabını yazmış bir medeniyetiz. Okullarda İbni Sina okutulurken hepimiz gurur duyarız ve hala bütün dünyaya İbni Sina'yı ve onun yaptıklarını ve onun bize bıraktıklarını bir onur vesilesi olarak ifade ederiz." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. asrın başından itibaren Türkiye'nin büyüme, kalkınma, demokratikleşme, gelişme, aynı zamanda bu ülkeyi vesayetten kurtarma mücadelesini bu milletle beraber verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hepsini de demokrasiyle beraber yaptı. Açık bir rejimle yaptı. Milletin verdiği oylarla çok önemli adımlar attı, milletin desteğiyle beraber. Kah bir tarafta dünyanın en büyük barajı, Artvin Yusufeli'ne gitmiş olan var mıdır bilmem ama o barajı görünce insanın bu ülkeyle, bu milletle, bu topraklarla gurur duymaması mümkün değildir. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir baraj. Bundan iki ay önce bir taziye vesilesiyle Ilısu Barajı'nı gördüm, Veysel Eroğlu'nu, yani Şırnak'ta böyle bir barajın yapılabilmesi aslında ay yıldızlı bayrağın bu toprakların her santimetrekaresine nasıl dikildiğinin ispatı vücududur, tam anlamıyla budur."

"18-19 yıldır Türkiye'de birçok adım atıldı"

Bakan Soylu, 18-19 yıldır Türkiye'de birçok adım atıldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama diyorum ya bazılarını hayatta görüyorsunuz, bazılarını göremiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız şehir hastaneleri ile ilgili adıma başladığında bazen belki de en yakın çalışma arkadaşlarımız dahil olmak üzere herkesin kafasında bir soru işareti belirlendi, 'Acaba bu adım doğru bir adım mıdır?' Hiçbirimiz dünyadaki bu büyük salgınla karşılaşmayı istemezdik. Ama bugün gördük ki şehir hastaneleriyle ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili attığı adımlar, bütün dünya ve gelişmiş ülkeler bir maske için bile korsanlık yaparken, birbirlerinin maskelerine havalimanlarında el koymaya çalışırken Türkiye'nin sağlık sistemi ayakta durmanın, ekonomisiyle, sanayisiyle, ürettikleriyle dünyanın salgın haline elinden geldiğince, onlarca ülkeye yardım eden bir tablo ortaya koydu. Şimdi şunu söylemek gerekir, her atılan adıma elbette ki bir itiraz olabilir, bir muhalefet olabilir, herkesin görüşü farklı da olabilir, öncelikleri farklı da değerlendirilebilir ama bugün şimdi bir hastanenin açılışındayız, bizim için çok büyük bir gurur vesilesi ama Türkiye'nin sağlık sistemine ve sağlık sisteminin bütün unsurlarına yapılan yatırım Türkiye'yi bu büyük salgın karşısında sağlık sistemini ayakta tutabilecek başarılı bir noktaya getirmiştir."

"Bazen yaptıklarınız hayatınızın içerisinde karşınıza çıkmayabilir, belki sizden sonraki nesiller istifade edebilir, belki sizden sonraki nesiller dua eder, iyi ki yapılmış der." ifadesini kullanan Soylu, şunları söyledi:

"Oysa 21. asrın başından itibaren Türkiye'yi yöneten, milletimizin desteği ile beraber idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu politikalarla birlikte, aslen sağlık politikalarıyla birlikte nasıl bir süreç yönettiğini de ispatlamıştır ve şehir hastanelerine kabahat bulanlar, sağlık sistemimize kabahat bulanların bugün aslında söyledikleri cümlelerin mahcubiyeti içerisinde olduklarını düşünüyorum. O açıdan büyük düşünmeliyiz. Bugün Doğu Akdeniz'de bambaşka bir tablonun adımını atıyor Türkiye. Bundan 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün müydü? Biz bir taraftan Zeytindalı Harekatı'yla, bir taraftan Barış Pınarı Harekatı'yla, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinin Türkiye'ye oyun kurmalarına müsaade etmeyen bir gücü ortaya koyuyoruz. 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün müydü? Şimdi arabamızı, otomobilimizi imal ediyoruz. 10 yıl önce buna kalkışmak mümkün müydü? Şimdi bir şey söylemek isterim, bizi öyle bir 10 yıl bekliyor ki Allah nasip edecek, 10 yıl sonraki cümlelerde 10 yıl önce bunu yapabilmek mümkün değil miydi diye büyük ve güçlü Türkiye'yi, modern Türkiye'yi, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yi Allah bize nasip edecek inşallah. Yolumuz doğrudur, sıratı müstakimdir."

Soylu, hastane hakkında bilgi verip yöneticilerine teşekkür etti.

Soylu, "Trabzon'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayladığı, söylediği sözlerden bir tek şehir hastanesi ile ilgili işe başlayamadık. Onun da ihalesi yapılmıştı değil mi, sonradan beklemede. inşallah şehir hastanesi de tamamlandığı zaman Trabzon bu konuda sağlık yatırımı içerisinde tam dört dörtlük diyebileceğimiz bir anlayışı buluşturmuş olacak." dedi.

Konuşmaların ardından 7M Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öztürk, Bakan Soylu'ya bakır işlemeli ibrik hediye etti.

Edilen duanın ardından protokol üyeleriyle hastanenin açılış kurdelesini kesen Soylu, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, başhekim İsmail Hakkı Ocak, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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