Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : " ( Terör örgütü Pkk'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı."
AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri