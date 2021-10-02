Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39... - Haberler
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : " ( Terör örgütü Pkk'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı."

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKKKCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
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Haber: Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39... - Haberler
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