İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

Bakan Soylu, 1997 yılında Tunceli'de bölücü terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Er Muammer Şafak'ın annesi Zeynep Şafak'ın cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı Öğle namazının ardından Ayyıldız Camii'nde kılındı. Soylu şehit babasına ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek kılınan namazın ardından tabutu taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı
İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına, 197'ye gerilediğini bildirdi.

 Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü

Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
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Haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı - Haberler
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