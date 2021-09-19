İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze namazına katıldı

SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas programında, şehit annesinin cenazesine katıldı.

Bakan Soylu, 1997 yılında Tunceli'de bölücü terör unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Er Muammer Şafak'ın annesi Zeynep Şafak'ın cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı Öğle namazının ardından Ayyıldız Camii'nde kılındı. Soylu şehit babasına ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek kılınan namazın ardından tabutu taşıdı.