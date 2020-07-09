Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası... Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası bugüne kadar 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildiğini, bu mühimmatların usul içerisinde imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası bugüne kadar 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildiğini, bu mühimmatların usul içerisinde imha edildiğini bildirdi. Kaynak: AA