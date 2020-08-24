Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama...
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
24.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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Kaynak: AA