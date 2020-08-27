Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma... Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor." Kaynak: AA