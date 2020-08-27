Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor.
27.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor."
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Kaynak: AA