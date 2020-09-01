Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam...
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
01.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam... - Haber
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