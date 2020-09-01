Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam...
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor.
01.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu."
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Kaynak: AA