Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam... Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu."

Kaynak: AA