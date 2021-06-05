Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
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Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda kişinin talebini kırmayan Soylu, sevgi gösterisinde bulunanlara teşekkür etti.

Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde düzenlenen mitinge de katılan Bakan Soylu, ardından şehit Yatkak'ın Bulca köyündeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyaret sonrası Soylu, yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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