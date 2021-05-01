Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da bazı kurumları ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu, Valilikteki güvenlik toplantısının ardından, yeni konsept ile dizayn edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, personel ile sohbet etti.

Ardından AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Soylu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığında kendisini karşılayan tören mangasını selamladıktan sonra helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez