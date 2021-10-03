Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşanan sel ve orman yangınları gibi afetlerle ilgili "Türkiye'nin birçok yerinden insanlar yardım gönderdiler, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Sadece evi yanan, evini, işini, dükkanını, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayışı ortaya koyduk." dedi.

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen, emniyete tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreninde, büyük ve asil bir milletin çocukları olduklarını söyledi.

Aynı zamanda dünya için de geçmiş ve gelecek için de önemli bir coğrafyanın çocukları olduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Burada zor zaman diliminde de iyi günümüzde de kötü günümüzde de zorluğumuzda da kolaylıklarımızda da medeniyetimizin de tarihimizin de bize eklediği sorumluluklarını yerine getiren bir milletiz. Zengin olduk diye şımaran bir millet değiliz, sırtımızı günümüze dönen bir millet değiliz, değerlerimizden ayrılan bir millet değiliz, komşumuzu unutan bir millet değiliz. Batı'ya tapınarak onların değerlerine tabii olan bir millet de değiliz. İlmin, fennin, sanatın ama insanlığın da varlığını bilen bir anlayışı gerçekleştiren bir milletiz. ve bugün de en güzel ama en güzel numunesini burada ortaya koyuyorsunuz."

Neredeyse 2020'nin başından itibaren Elazığ depremiyle başlayarak bir afet silsilesi ve salgınla karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Soylu, birçok ülkenin sarsılmasına rağmen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerek afetle gerekse de salgında karşı karşıya kalınan olaylarda bugün ayakta olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 212 milyar doları aşan ve tarihinde en büyük dış ticaret hacmine ulaşan bir rekora imza attığını anımsatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Üreten bir Türkiye, meselesini yürüten bir Türkiye, birçok zorlukların içerisinden geçmesine rağmen bugün ayakta duran bir Türkiye. Ama aynı zamanda sorumluluklarından da vazgeçmeyen bir Türkiye. Bir eli Libya'da olan bir Türkiye, oradaki sorumluluğunu yerine getiren, hemen altımızdaki güneyde o insanların hayat gailelerine çaresiz kalmayan, ilgisiz kalmayan bir Türkiye. Yine öteki tarafında 10 yıllardır çözülemeyen Karabağ sorununa çözüm için adım atan bir Türkiye. Dünyanın neresinde olursa olsun bir haksızlık varsa sesini çıkaran bir Türkiye. Kendi içine kapanan, aman ne hali varsa görsün anlayışında bir Türkiye değil ve ülkemizin her yanında yatırımlarına devam eden bir Türkiye. Bundan da vazgeçmeyen, ülkesinin moralini ayakta tutan bir Türkiye ve bunu sağlayan bir Türkiye."

En son Arhavi ve Rize'deki selin ardından Muğla, Antalya, Adana ve Mersin ile diğer illerdeki orman yangınlarına ve Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerine dikkati çeken Soylu, büyük ve asil milletin birbirini yalnız bırakmadığını, her ne olursa olsun birbirine elini uzattığını kaydetti.

Arhavi'de yaşanan selde girdiği bir dükkanda ümitsiz bir adamla karşılaştığını aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç merak etmeyin, hep birlikteyiz' dedim. Bu millet de büyük, bu devlet de büyük. Bir hafta sonra o esnafımızla, iş insanımızla karşı karşıya kaymakamlığın bir odasında bir komisyonla birlikte yine ticaret odamızdan, esnaf odalarımızdan oradaki eşraftan olan bir komisyonla bir araya geldik. Allah'a çok şükürler olsun, oradan çıkarken yeniden işini kurabilmenin heyecanıyla ve o 40 yıllık kayıplarını bir vesileyle başından geçmiş bütün badireye rağmen, telafi edebilecek bir anlayışı bularak oradan çıktı. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinden insanlar yardım gönderdiler, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz elinden gelen her şeyi yaptı. Sadece evi yanan, evini, işini, dükkanını, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayışı ortaya koyduk.

Bu, hakikaten bu memleket adına, milletimiz adına büyük bir hasrettir. Allah'a çok şükür Türkiye bunu sağlayabilme kabiliyetini ortaya koydu. Şurada çok büyük bir kampanya yapmamamıza rağmen, yani sel meselesinde ve yangın meselesinde tam tamına şu ana kadar 966 milyon lira bir yardım toplandı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla 966 milyon, yaklaşık Kuveyt'in de göndereceği bir 5 milyon dolar var onla beraber 1 milyar yani 1 katrilyonun üzerine çıkan bir yardım kampanyasıyla inşallah hem devletimizin, milletimizin yaralarını hem vatandaşımız, milletimizin yaralarını sarma konusunda el birliğiyle bir hareketlilik ortaya koydu. Toplam masrafı da söyleyeyim; şu ana kadar toplam masraf 6,5 milyarı, katrilyonu aştı. Şu son afetlerle ilgili olan meselede. Onun için birbirimize her zaman ihtiyaç duyduğumuz, birbirimizi her zaman gözettiğimiz bir anlayışı yaşıyoruz."

(Sürecek)