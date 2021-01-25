Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

25.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:32
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse, şüpheli E.E. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli E.E. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 22 Ocak günü "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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