Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki fotoğrafı altında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse, şüpheli E.E. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
TUTUKLANMIŞTIŞüpheli E.E. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 22 Ocak günü "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı