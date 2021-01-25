Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şüpheli E.E. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.