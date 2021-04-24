İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı'na katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçedeki uyuşturucu ile mücadele, afet, göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı yapıldı. Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve diğer yetkililer katıldı.  

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki uyuşturucu ile mücadele, afet, göç, asayiş ve salgın konularının ele alındığı öğrenildi. 

İçişleri Bakanı Soylu, Sultanbeyli Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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