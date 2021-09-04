Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL"
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL"

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'u etkileyen sel felaketinin bilançosunun 3,5 milyar TL olduğunu belirterek, "Selin tüm izleri 1 yıl içerisinde tamamen silinecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'u etkileyen sel felaketinin bilançosunun 3,5 milyar TL olduğunu belirterek, "Selin tüm izleri 1 yıl içerisinde tamamen silinecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da sel afetinde evleri, işyerleri ve çeşitli malzemeleri zarar gören selzedelerle bir araya geleceği toplantı öncesi kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında; Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini etkileyen sel felaketi bilançosunun 3,5 milyar TL olduğunu söyledi. Soylu, ayrıca selin tüm izlerinin 1 yıl içerisinde tamamen silineceğini ifade ederken yeni inşa edilen binaların çok daha güvenli olacağını aktardı.

Abdipaşa beldesinde halka hitap eden Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Köy yolu, su, köprüler bu rakamı belki de ilk kez burada duyacaksınız. Bu selin karşılığı ödediğimiz tazminat, yapacağımız yatırım şu ana kadar bizim hesaplamalarımızla 3,5 milyar, eski parayla 3,5 katrilyonu aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Kayıplarımızı geri getiremeyiz, ancak vatandaşımızın yaşamış olduğu eski halinden daha iyisini vatandaşımıza hemşehrilerimize teslim etmek bizim boynumuzun borcu. Evet başımıza bir felaket geldi. Ama her sabah kalktığımızda şunu hissediyoruz. Bozkurt'a bakıyoruz. Çok daha iyi olacağını heves ediyoruz. Daha güvenli olacak. Tedbirler daha iyi olacak. Binalar daha güvenli olacak daha güvenli olacak. Bizim yaptığımız konutlar eski afet konutları değil. Bunu da bilmenizi isterim yani kalitesi açısından da niteliği açısından da en iyi noktada. Bunun heyecanıyla da vatandaşımızla bu hizmeti buluşturmanın heyecanı ile çalışıyoruz. Sanayi siteleri 4 ayda bitecek. Evlerin bitme süresi de toplam 1 yıl. 1 yılda burada selin hiçbir izi, en ufak bir izi Allah'ın izni ile kalmayacak. Afetlere müdahale açısından hem koordinasyon hem organizasyon hem zamanında yetişme açısından milletimizin güvenini bir kez daha teyit etme açısından başka bir noktada olduğumuzu söylemek isterim. Ben hayatımda böyle bir tablo görmedim. TSK, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Polisin helikopterleri yüzlerce insanı sadece Bozkurt'da bin 345 kişiyi çatılardan aldık."

Bakan Soylu, açıklamaların ardından sosyal tesislerde komisyon toplantısına katıldı.

(Bülent Bostancı/İHA)

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL'
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL'
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL'
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL'
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: 'Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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