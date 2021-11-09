Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Haberler
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Soylu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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