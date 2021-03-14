Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
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Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

14.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:32
Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Tedavi gördüğü özel hastanede dün 75 yaşında hayatını kaybeden Soylu'nun cenaze töreni Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenleniyor.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Vali Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi katılıyor.

Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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