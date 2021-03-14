Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi

14.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:32
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlıktaki defin törenine katıldı. Erdoğan mezarlıkta Kuran-ı Kerim okudu.

 


- İstanbul
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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