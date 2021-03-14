Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi
14.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:32
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlıktaki defin törenine katıldı. Erdoğan mezarlıkta Kuran-ı Kerim okudu.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı