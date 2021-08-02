İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi
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İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'ya gelerek, devam eden yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'ya gelerek, devam eden yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarını yerinde incelemek üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'ya geldi. Bakan Soylu, devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına yapılan çalışmalar ile bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

(Bekir Tosun/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Muğla'ya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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