Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı...
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı...

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı...
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı... - Haberler
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