Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir... Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı" Kaynak: AA