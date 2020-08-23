Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir...
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir...

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu:
23.08.2020 03:55 | Son Güncelleme: 23.08.2020 03:58

İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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