Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarıyla görüştü, taziye dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybeden 7 vatandaşın yakınlarıyla görüştü, taziye dileklerini iletti.

Soylu, merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan taziye evinde, hayatını kaybeden ailenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yakınlarını kaybedenlere, olayın en kısa sürede çözüleceği sözünü veren Soylu, "Hiçbir nokta kalmayıncaya kadar aydınlanacak ve suçlu adalete teslim edilecektir. Ben de çok etkilendim. Bu, doğru bir iş değil. Böyle bir hali ortaya getirebilmek kabul edilebilir bir iş değil. Vahşet desem, vahşetle de tanımlayamam. Bu başka bir şey." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun ifadeleri üzerine öldürülen Dedeoğlu ailesinin yakınlarından biri, "Size güveniyoruz Sayın Bakanım." dedi.

"Arkadaşlarımızla hep birlikte bu işin altından kalkarız. Ben sizden bir tek şey istirham ediyorum; sabırlı olmak lazım. Allah sabrın mükafatını verendir." diyen Soylu, milletin bazı imtihanlarla sınandığını, birlik ve beraberlikle bunların üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Ölüm haktır. Biz buna inanıyoruz. Biraz önce bir hocam dedi ki 'Bizim dinimiz bize diyor ki; her insan bir alemdir'. Bu alemi kendi haliyle ortadan kaldırmaya çalışmak kimsenin haddi değil. Hepinize minnettarız. Sağduyunuza ve sabrınıza minnettarız. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Dedeoğulları ailesinin bir yakını, "Bize bir nebze olsun, bir umut verdiniz" diyerek, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: '(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var.'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Konya'daki silahlı saldırı) İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:37:09. #1.16#

title