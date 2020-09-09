Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime...
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime...

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime Çakıl'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu,
09.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:54

İçişleri Bakanı Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime Çakıl'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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