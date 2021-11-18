Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükelçiliğe gelişi Personel ile selamlaşması İçişleri Bakanı Soylu'nun Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i karşılaması Görüşmeden detaylar ROMA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükelçiliğe gelişi
Personel ile selamlaşması
İçişleri Bakanı Soylu'nun Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i karşılaması
Görüşmeden detaylar ROMA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.