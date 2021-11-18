Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükelçiliğe gelişi Personel ile selamlaşması İçişleri Bakanı Soylu'nun Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i karşılaması Görüşmeden detaylar ROMA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükelçiliğe gelişi

Personel ile selamlaşması

İçişleri Bakanı Soylu'nun Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i karşılaması

Görüşmeden detaylar ROMA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

AA - Son Dakika Haberleri

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