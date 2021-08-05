Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir...
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: 'Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir...
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir"

İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir... - Haberler
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