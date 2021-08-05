Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir"