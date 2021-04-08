Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor.
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz! Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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