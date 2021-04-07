Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile...
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı