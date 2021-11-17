Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir... - Haberler
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu:

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

DÜZCE (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: " Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, Afad ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." - ANKARA

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