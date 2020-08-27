Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'deki incelemelerinin ardından açıklama yaptı: (1)
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'deki incelemelerinin ardından açıklama yaptı: (1)

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolanları arama çalışmalarının yaklaşık 917 personelle devam ettiğini söyledi.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Dereli'deki incelemelerinin ardından açıklama yaptı: (1)
27.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolanları arama çalışmalarının yaklaşık 917 personelle devam ettiğini söyledi.

Soylu, Dereli ilçe merkezindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, selin çok yoğun olarak hasar verdiği Dereli'de her gün sabah ve akşam çalışmaları arkadaşları ile koordine ettiklerini, ayrıca selin hasar verdiği diğer ilçe ve köylere güçlerinin yettiği ölçüler içerisinde ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Dereli'de şu ana kadar yaklaşık 12 bağımsız bölüm yıkıldığını ifade eden Soylu, en son yıkılan binanın da Dereli Emniyet Müdürlüğü binası olduğunu aktardı.

Soylu, mümkün olduğunca dere yatağını zorlayan alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler ve tespitler ışığı altında yıkıldığını ve yıkılmaya da devam edeceğini vurguladı.

Bakan Soylu, yıkımların esas amacının dere yatağını biraz daha genişletmeye çalışmak ve rahat akabilmesini sağlamak olduğunu, bu tip yoğunluklu yağışlarda böyle bir manzara ile tekrar karşı karşıya kalınmamasını temin etmek olduğunu belirtti.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 vatandaşımızı kaybettik, 3'ü jandarma personelimiz, Allah rahmet eylesin, tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Soylu, "Gördüğünüz gibi o büyük rüsubatın büyük bir bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Zannediyorum ki yarın akşam, cumartesi sabahı bir noktaya taşırız." dedi.

Soylu, iş yerlerine giren rüsubatın belediye ve diğer ilgili kurumların ekiplerin yanı sıra gönüllüler, jandarma ve polisin de desteği ile temizlendiğini, çok az bölümün kaldığını vurguladı.

Hasar ve zarar tazmin tespitlerinin devam ettiğini aktaran Soylu, dün akşam itibarıyla Espiye, Güce, Doğankent, Dereli ve diğer ilçelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yaklaşık 2 milyon 500 bin lira geldiğini söyledi.

Soylu, gelen paranın 3 bin ila 5 bin lira arasında olmak üzere ailelere dağıtımının sürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"500 aile tespit edilmişti. Yine bunun yanı sıra şu anda gerek Doğankent'te, gerek burada şimdilik 250 esnaf tespit edildi. Bunlara da 3 bin, 5 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin hasarları nispetinde bugün öğleden sonra ödemeler başlayacak. Tabii bu ilk ödeme çünkü onların da en azından kendisini toparlayabilmeyi temin etmek suretiyle tam hasar tespitleri, zarar tespitlerini ortaya koyduğumuz zaman zannediyorum bugün itibarıyla, yarın itibarıyla 5 milyon da orada dağıtmış oluruz; toplam olarak söylüyorum."

Zarar gören araçlara ilişkin de tespitlerin sürdüğüne dikkati çeken Soylu, "Yaklaşık şu ana kadar 150'nin üzerinde araç tespit edildi yani hasar görmüş, tamamen pert olmuş, kaybolmuş. Bunlarla ilgili tamamını verebilecek durumda değiliz ama onların da önemli bir bölümünü, iyi bir ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Soylu, ilçede 4 eczane bulunduğunu onlara yardım konusunda Türkiye Eczacılar Birliği ile de görüştüklerini ve yardım noktasında destek vereceklerini anlatarak şunları kaydetti:

"El birliğiyle bu meseleyi çözmeye çalışacağız ama şu ana kadar 5 milyon hasar alan esnaflara yardım yapılıyor büyüklüklerine, küçüklüklerine göre hasar ve zarar tespit durumlarına göre ilk kademede, ilk pey olarak. Evlere köydü, mahalleydi yaklaşık 2,5 milyon liralık yardım elden dağıtılıyor."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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