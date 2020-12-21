Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki

21.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:50
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımında Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u da etiketledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 31 göçmenin kurtarıldığı görüntüleri paylaşarak Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelelerine tepki gösterdi. Paylaşımında Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u da etiketleyen Bakan Soylu, "Sayın Komiser Ylva Johansson Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, konuyla ilgili İzmir Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10'da İzmir ili Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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