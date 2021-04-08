Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan Milletvekillerine teşekkür

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili milletvekillerine teşekkür etti.