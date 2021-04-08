Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan Milletvekillerine teşekkür
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili milletvekillerine teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili milletvekillerine teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter paylaşımında "TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, milletvekillerimizin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı