Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da maket uçakla saldırı teşebbüsüne ilişkin açıklama
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da maket uçakla saldırı teşebbüsüne ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da maket uçakla saldırı teşebbüsüne ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve uçakların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve uçakların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyarbakır'da maket uçakla saldırı teşebbüsüne ilişkin açıklama - Haberler
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